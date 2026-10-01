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Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, et la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement National, Marine Le Pen, saluent le public à la fin de l'Université d'été du Rassemblement National au Palais de l'Atlantique à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 14 septembre 2025.
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NI AVEUGLES, NI COMPLAISANTS

1 octobre 2026

Derrière le RN parti-téflon, des électeurs lucides prêts à payer le prix de leur envie de rupture

Les derniers sondages après les révélations de Mediapart sur Jordan Bardella confirment le socle solide de l'électorat de Marine Le Pen. Le RN peut-il tout faire accepter à ses électeurs au nom de la rupture ? Alors que les accusations visant Jordan Bardella ravivent les controverses autour du parti, une question demeure : jusqu’où ceux qui veulent tourner la page du « système » sont-ils prêts à aller, et quel prix sont-ils disposés à payer pour obtenir le changement qu’ils espèrent ?

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MOTS-CLES

socle électoral , Rupture , prix à payer , Rassemblement National , Jordan Bardella , Marine Le Pen , électeurs , sondages , opinion , intentions de vote , réformes , parti politique , base électorale , Opposition , radicalité , capacité à réformer , français , citoyens , démocratie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

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Paul-François Paoli
Essayiste

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.   

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