NI AVEUGLES, NI COMPLAISANTS

Derrière le RN parti-téflon, des électeurs lucides prêts à payer le prix de leur envie de rupture

Les derniers sondages après les révélations de Mediapart sur Jordan Bardella confirment le socle solide de l'électorat de Marine Le Pen. Le RN peut-il tout faire accepter à ses électeurs au nom de la rupture ? Alors que les accusations visant Jordan Bardella ravivent les controverses autour du parti, une question demeure : jusqu’où ceux qui veulent tourner la page du « système » sont-ils prêts à aller, et quel prix sont-ils disposés à payer pour obtenir le changement qu’ils espèrent ?