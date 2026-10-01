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Édouard Philippe, candidat du parti Horizons à l'élection présidentielle française de 2027 et maire du Havre, arrive à la foire agricole de Châlons-en-Champagne, dans le nord-est de la France, le 31 août 2026.
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1 octobre 2026

Retraite à 65 ans : pourquoi le plan d'Édouard Philippe pourrait être moins dur, et moins rentable, qu'annoncé

Édouard Philippe a dévoilé le 29 septembre sa réforme des retraites : un âge légal porté à 65 ans et une durée de cotisation portée à 45 annuités en moins de dix ans, un pilier de capitalisation et une gestion du système confiée aux partenaires sociaux. L'économiste Bertrand Martinot, expert associé à l'Institut Montaigne et auteur de « J'ai cotisé, j'y ai droit ! » (Hermann), en pointe les angles morts et la compare au projet de Bruno Retailleau.

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MOTS-CLES

réforme des retraites Édouard Philippe , retraite à 65 ans , âge légal , 45 annuités , capitalisation , Bruno Retailleau , partenaires sociaux , présidentielle 2027 , retraites , Edouard Philippe , finances publiques , Budget , réformes , retraités , cotisations

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

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