PROMESSES DE CAMPAGNE

Retraite à 65 ans : pourquoi le plan d'Édouard Philippe pourrait être moins dur, et moins rentable, qu'annoncé

Édouard Philippe a dévoilé le 29 septembre sa réforme des retraites : un âge légal porté à 65 ans et une durée de cotisation portée à 45 annuités en moins de dix ans, un pilier de capitalisation et une gestion du système confiée aux partenaires sociaux. L'économiste Bertrand Martinot, expert associé à l'Institut Montaigne et auteur de « J'ai cotisé, j'y ai droit ! » (Hermann), en pointe les angles morts et la compare au projet de Bruno Retailleau.