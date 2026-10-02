BUDGET DE L'ECOLE

Lycéens en colère : l'Éducation nationale ne manque pas de moyens, elle les perd en route, la vérité par les chiffres

Les lycéens dénoncent des coupes budgétaires. Pourtant, le budget de l'Éducation nationale n'a pas baissé et la France dépense plus que ses voisins pour chaque lycéen. Le problème est ailleurs : une grosse partie de cet argent finance les retraites des fonctionnaires, et le reste est mal réparti entre les établissements.