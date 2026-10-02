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Le 1er octobre 2026, à Paris, des élèves organisent un blocage devant le lycée Victor Duruy pour réclamer la nomination de professeurs suppléants, davantage de ressources et des conditions d'apprentissage décentes.
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BUDGET DE L'ECOLE

2 octobre 2026

Lycéens en colère : l'Éducation nationale ne manque pas de moyens, elle les perd en route, la vérité par les chiffres

Les lycéens dénoncent des coupes budgétaires. Pourtant, le budget de l'Éducation nationale n'a pas baissé et la France dépense plus que ses voisins pour chaque lycéen. Le problème est ailleurs : une grosse partie de cet argent finance les retraites des fonctionnaires, et le reste est mal réparti entre les établissements.

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MOTS-CLES

Éducation nationale , lycées , Lycéens , blocus , blocages , professeurs , Enseignants , manque de moyens , Budget , Emmanuel Macron , dégradations , casseurs , réparations , rénovation , crise budgétaire , grève des lycéens , budget Éducation nationale , blocage lycées , remplacement des professeurs , CAS Pensions , dépense par élève OCDE , rénovation des lycées Régions , mobilisation lycéenne octobre 2026

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Léonard Moulin

Léonard Moulin est chargé de recherche à l'Institut national d'études démographiques (Ined), spécialiste de la démographie et de ses effets sur les politiques publiques, notamment scolaires.