RESPONSABILITE DES ELUS

Blocages de lycées : ces responsables politiques qui attisent la crise, et ceux… qui ont largement préparé le terrain

Alors que les blocages de lycées se multiplient et que les affrontements avec les forces de l’ordre se durcissent, une question s’impose : jusqu’où la parole politique peut-elle contribuer à légitimer la violence ? La responsabilité des dirigeants politiques dans la montée des tensions fait débat. Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, est notamment visé par un signalement de la préfecture de police pour des propos sur la légitimité de la violence.