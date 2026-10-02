RESPONSABILITE DES ELUS
2 octobre 2026
Blocages de lycées : ces responsables politiques qui attisent la crise, et ceux… qui ont largement préparé le terrain
Alors que les blocages de lycées se multiplient et que les affrontements avec les forces de l’ordre se durcissent, une question s’impose : jusqu’où la parole politique peut-elle contribuer à légitimer la violence ? La responsabilité des dirigeants politiques dans la montée des tensions fait débat. Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, est notamment visé par un signalement de la préfecture de police pour des propos sur la légitimité de la violence.
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Pierre Vermeren, historien, est président du Laboratoire d’analyse des ideologies contemporaines (LAIC), et a récemment publié, On a cassé la République, 150 ans d’histoire de la nation, Tallandier, Paris, 2020.
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
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Pierre Vermeren, historien, est président du Laboratoire d’analyse des ideologies contemporaines (LAIC), et a récemment publié, On a cassé la République, 150 ans d’histoire de la nation, Tallandier, Paris, 2020.
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien