REDRESSEMENT BUDGETAIRE
2 octobre 2026
Budget à 3 : Sébastien Lecornu, les oppositions et… les marchés
Le gouvernement de Sébastien Lecornu a présenté ce jeudi un projet de budget 2027 assorti d'un « redressement » de 54 milliards d'euros. Mais entre des économies calculées sur une simple tendance, des oppositions qui refusent de regarder la situation financière en face et des marchés qui font grimper le coût de la dette, la partie se joue désormais à trois. Gilles Carrez, ancien rapporteur général du budget, et Christopher Dembik, gestionnaire de fonds, décryptent les rapports de force.
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Gilles Carrez est Président du Conseil national d'évaluation des normes et ancien président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank.
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Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank.