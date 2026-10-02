RIVALITES ECONOMIQUES
2 octobre 2026
La France, homme malade de l’Europe et les Anglo-saxons affûtent leurs flèches
Depuis l'été, la presse économique anglo-saxonne, Bloomberg, le Wall Street Journal, The Economist, a durci le ton envers Emmanuel Macron. Interrogé par Atlantico, le gestionnaire de fonds Christopher Dembik le confirme sans détour : oui, les grands médias ont bel et bien changé de regard sur le bilan économique du président. En cause : le gonflement inquiétant de la dette, au point de faire de la France le mauvais élève de l'Europe. Entretien croisé avec l'économiste Alexandre Delaigue, qui resitue ce phénomène dans son juste poids : une pression qui vise moins l'électorat que les gouvernants eux-mêmes.
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MOTS-CLESBudget , France , Allemagne , homme malade de l'Europe , anglo-saxons , États-Unis , Londres , Paris , dette , Mauvais élève , électorat , gouvernants , Presse , médias , The Economist , pression politique , spread , marchés financiers , Financial Times , Bloomberg , Emmanuel Macron , macronisme , bilan , réformes , libéralisme , retraites , industrie , économie , finances publiques
THEMATIQUESEconomie
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank.
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