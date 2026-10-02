RIVALITES ECONOMIQUES

La France, homme malade de l’Europe et les Anglo-saxons affûtent leurs flèches

Depuis l'été, la presse économique anglo-saxonne, Bloomberg, le Wall Street Journal, The Economist, a durci le ton envers Emmanuel Macron. Interrogé par Atlantico, le gestionnaire de fonds Christopher Dembik le confirme sans détour : oui, les grands médias ont bel et bien changé de regard sur le bilan économique du président. En cause : le gonflement inquiétant de la dette, au point de faire de la France le mauvais élève de l'Europe. Entretien croisé avec l'économiste Alexandre Delaigue, qui resitue ce phénomène dans son juste poids : une pression qui vise moins l'électorat que les gouvernants eux-mêmes.