FLEAU A ABATTRE

La France s’enrichit, la pauvreté s’installe et voilà pourquoi cela mérite mieux que des incantations morales

Il est des chiffres que l’on finit par ne plus voir. À force d’être répétés, ils perdent leur force, deviennent familiers, presque ordinaires. 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.