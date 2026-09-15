FLEAU A ABATTRE
15 septembre 2026
La France s’enrichit, la pauvreté s’installe et voilà pourquoi cela mérite mieux que des incantations morales
Il est des chiffres que l’on finit par ne plus voir. À force d’être répétés, ils perdent leur force, deviennent familiers, presque ordinaires. 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026