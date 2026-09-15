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Cette photographie montre des denrées alimentaires présentées sous une tente, comme dans un véritable stand de restauration, le jour du lancement de la 40e campagne de distribution alimentaire Restos du Cœur à Gennevilliers, au nord de Paris, le 19 novembre 2024.
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FLEAU A ABATTRE

15 septembre 2026

La France s’enrichit, la pauvreté s’installe et voilà pourquoi cela mérite mieux que des incantations morales

Il est des chiffres que l’on finit par ne plus voir. À force d’être répétés, ils perdent leur force, deviennent familiers, presque ordinaires. 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.

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MOTS-CLES

France , prospérité , pauvreté , travail , Logement , chomâge , exclusion

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Ginder

Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026