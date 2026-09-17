TROISIEME VOIE ECONOMIQUE
17 septembre 2026
Financement du modèle social, IA et souveraineté : le rapport choc d'un gaullisme réinventé
Et si la France devait réinventer son modèle économique plutôt que choisir entre moins d’État et toujours plus de dépenses sociales ? Dans un rapport pour l’Institut Valmy, Julien Aubert plaide pour une « troisième voie économique » inspirée du gaullisme : produire davantage, protéger certaines filières stratégiques, réorienter l’État et repenser le financement du modèle social. Une doctrine qui entend aussi répondre au bouleversement annoncé par l’intelligence artificielle.
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