TROISIEME VOIE ECONOMIQUE

Financement du modèle social, IA et souveraineté : le rapport choc d'un gaullisme réinventé

Et si la France devait réinventer son modèle économique plutôt que choisir entre moins d’État et toujours plus de dépenses sociales ? Dans un rapport pour l’Institut Valmy, Julien Aubert plaide pour une « troisième voie économique » inspirée du gaullisme : produire davantage, protéger certaines filières stratégiques, réorienter l’État et repenser le financement du modèle social. Une doctrine qui entend aussi répondre au bouleversement annoncé par l’intelligence artificielle.