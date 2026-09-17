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Des drapeaux Français devant l'Assemblée Nationale. (Image d'illustration)
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TROISIEME VOIE ECONOMIQUE

17 septembre 2026

Financement du modèle social, IA et souveraineté : le rapport choc d'un gaullisme réinventé

Et si la France devait réinventer son modèle économique plutôt que choisir entre moins d’État et toujours plus de dépenses sociales ? Dans un rapport pour l’Institut Valmy, Julien Aubert plaide pour une « troisième voie économique » inspirée du gaullisme : produire davantage, protéger certaines filières stratégiques, réorienter l’État et repenser le financement du modèle social. Une doctrine qui entend aussi répondre au bouleversement annoncé par l’intelligence artificielle.

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MOTS-CLES

économie , troisième voie économique , Troisième Voie , France , souveraineté , production , Julien Aubert , réformes , entreprises , croissance , Budget , fonctionnaires , produire , finances publiques , financement , modèle social , comptes publics , institut Valmy , gaullisme , général de Gaulle

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Aubert

Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France

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