IMPACT SUR LA PEAU

Se vaporiser du parfum dans le cou est-il mauvais pour la santé ?

Se parfumer le cou est-il vraiment dangereux pour la thyroïde ? Une publication sur les réseaux sociaux alimente les inquiétudes en évoquant les perturbateurs endocriniens et les risques de cancer. Pourtant, les données disponibles ne montrent pas que l’application de parfum sur cette zone expose spécifiquement la thyroïde. Les principaux risques identifiés concernent plutôt les réactions cutanées, la photosensibilisation et, chez certaines personnes, les migraines.