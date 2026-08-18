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Des flacons de parfum « Chanel » sont exposés dans une boutique Chanel à New York.
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IMPACT SUR LA PEAU

18 août 2026

Se vaporiser du parfum dans le cou est-il mauvais pour la santé ?

Se parfumer le cou est-il vraiment dangereux pour la thyroïde ? Une publication sur les réseaux sociaux alimente les inquiétudes en évoquant les perturbateurs endocriniens et les risques de cancer. Pourtant, les données disponibles ne montrent pas que l’application de parfum sur cette zone expose spécifiquement la thyroïde. Les principaux risques identifiés concernent plutôt les réactions cutanées, la photosensibilisation et, chez certaines personnes, les migraines.

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MOTS-CLES

vaporiser , parfum , dangers , risques , peau , santé , impact , Conséquences , maladies , phtalates , produits nocifs , fragrance , Essence , produits naturels , matières synthétiques

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Ahmed Elbediwy image
Ahmed Elbediwy
Professeur

Maître de conférences en biologie du cancer et biochimie clinique, Université de Kingston

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Nadine Wehida
Professeure

Maître de conférences en génétique et biologie moléculaire, Université de Kingston

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