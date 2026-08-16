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Les eaux de crue du fleuve Taquari inondant une route secondaire le long de la rue General Daltro Filho à Roca Sales, dans l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil, le 22 juillet 2026.
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

16 août 2026

Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir

Après un été marqué par les canicules et les feux, l’arrivée d’un El Niño très fort pourrait modifier la météo des prochains mois. Si son influence sur l’Europe reste incertaine, le phénomène pourrait favoriser un automne et un hiver plus doux et plus pluvieux. Mais la chaleur exceptionnelle des océans, notamment en Méditerranée, fait aussi craindre des épisodes de précipitations torrentielles et d’inondations.

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MOTS-CLES

chaleur , réchauffement climatique , températures , El Niño , La Nina , mers , mer méditerranée , océans , courants , canicule , vague de chaleur , dôme de chaleur , Météo , prévisions , anticipation , cyclone , pluie , Inondations , feux de forêt , hiver , automne , 2026

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Fettweis
Professeur

Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.

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