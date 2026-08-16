RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
16 août 2026
Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
Après un été marqué par les canicules et les feux, l’arrivée d’un El Niño très fort pourrait modifier la météo des prochains mois. Si son influence sur l’Europe reste incertaine, le phénomène pourrait favoriser un automne et un hiver plus doux et plus pluvieux. Mais la chaleur exceptionnelle des océans, notamment en Méditerranée, fait aussi craindre des épisodes de précipitations torrentielles et d’inondations.
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MOTS-CLESchaleur , réchauffement climatique , températures , El Niño , La Nina , mers , mer méditerranée , océans , courants , canicule , vague de chaleur , dôme de chaleur , Météo , prévisions , anticipation , cyclone , pluie , Inondations , feux de forêt , hiver , automne , 2026
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.