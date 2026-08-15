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15 août 2026
Ces pays européens où le 15 août est un jour férié
Pourquoi le 15 août est-il férié dans une grande partie de l’Europe ? Derrière le jour férié se trouve une fête chrétienne majeure : l’Assomption de la Vierge Marie.
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THEMATIQUESSociété
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