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Bloctel a été piraté, quelques jours avant sa fermeture.
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DEMARCHAGE TELEPHONIQUE

14 août 2026

Bloctel, syndrome d’un État qui ne sait plus protéger les Français… tout en les « harcelant » lui-même

Le piratage de Bloctel, quelques jours avant la disparition du dispositif, résume à lui seul un paradoxe de l’État numérique français : toujours plus de règles, de procédures et de dispositifs pour encadrer les citoyens et les entreprises, mais une protection concrète qui peine à suivre. Trois millions de numéros de téléphone auraient été dérobés, dont ceux de centaines de milliers de Français qui avaient précisément demandé à ne plus être démarchés. Derrière cet épisode, c’est la question de la capacité de l’État à sécuriser les données qu’on lui confie et à protéger réellement les plus vulnérables qui est posée.

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MOTS-CLES

bloctel , Piratage , vol de données , appels malveillants , démarchage téléphonique , entreprises , honnêtes citoyens , citoyens , arnaques , escrocs , droit , Justice , condamnation , legislateur , Internet , réseaux sociaux , piratage des données , cyberattaques , séniors

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).

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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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