DEMARCHAGE TELEPHONIQUE

Bloctel, syndrome d’un État qui ne sait plus protéger les Français… tout en les « harcelant » lui-même

Le piratage de Bloctel, quelques jours avant la disparition du dispositif, résume à lui seul un paradoxe de l’État numérique français : toujours plus de règles, de procédures et de dispositifs pour encadrer les citoyens et les entreprises, mais une protection concrète qui peine à suivre. Trois millions de numéros de téléphone auraient été dérobés, dont ceux de centaines de milliers de Français qui avaient précisément demandé à ne plus être démarchés. Derrière cet épisode, c’est la question de la capacité de l’État à sécuriser les données qu’on lui confie et à protéger réellement les plus vulnérables qui est posée.