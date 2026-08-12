RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
12 août 2026
Séisme au Japon : comment la chaleur extrême a transformé un tremblement de terre en une seconde catastrophe
Au Japon, le récent séisme de Kyushu a été suivi par une chaleur exceptionnelle, avec des températures atteignant 40 °C et une forte humidité. Pour les milliers de personnes déplacées comme pour les secours, cette deuxième crise complique l’accès à l’eau, à l’électricité et aux soins, tout en aggravant les risques sanitaires et en ralentissant les opérations de rétablissement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Glenn McGregor est professeur de climatologie à l'Université de Durham.
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A PROPOS DES AUTEURS
Glenn McGregor est professeur de climatologie à l'Université de Durham.