POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des personnes travaillent sur le site d'un immeuble effondré à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, le 3 août 2026, après le séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon le 28 juillet.
See image caption
See copyright

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

12 août 2026

Séisme au Japon : comment la chaleur extrême a transformé un tremblement de terre en une seconde catastrophe

Au Japon, le récent séisme de Kyushu a été suivi par une chaleur exceptionnelle, avec des températures atteignant 40 °C et une forte humidité. Pour les milliers de personnes déplacées comme pour les secours, cette deuxième crise complique l’accès à l’eau, à l’électricité et aux soins, tout en aggravant les risques sanitaires et en ralentissant les opérations de rétablissement.

Photo of Glenn McGregor
Glenn McGregor Go to Glenn McGregor page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

environnement , science , chaleur , températures , Japon , Tremblement de terre , recherche , Étude , impact , victimes , vague de chaleur , dôme de chaleur , hausse des températures

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Glenn McGregor image
Glenn McGregor

Glenn McGregor est professeur de climatologie à l'Université de Durham.

Populaires

1Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort
2Foxtrot, la fabrique iranienne des ados tueurs : "des Kleenex, utilisés une fois, puis jetés"
3Le fiasco du "tout électrique" allemand : quand l'État dépense des milliards pour rien
4Séisme au Japon : comment la chaleur extrême a transformé un tremblement de terre en une seconde catastrophe
5"Spoil system" à la française : et dans le match Attal vs Bayrou, Mélenchon et les autres, avantage à…
6Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
7Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?