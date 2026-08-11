POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Jean-Luc Mélenchon prononce un discours à Paimpont, dans l'ouest de la France, le 14 juillet 2026.
See image caption
See copyright

SOLUTION MIRACLE ?

11 août 2026

Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort

Jean-Luc Mélenchon a-t-il raison de vouloir annuler une partie de la dette française détenue par les banques centrales ? L'annulation de ces créances est techniquement et juridiquement envisageable et pourrait même permettre de desserrer l'étau de la dette. Mais transformer cette opération en permis de dépenser davantage serait une grave erreur.

Photo of Don Diego De La Vega
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

économie , France , Banques centrales , Fed , BCE , Jean-Luc Mélenchon , annulation de la dette , dette française , dette , endettement , banques , crise , foutre au feu , vidéo , la France insoumise , Capitalisme , finance , extrême gauche

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Populaires

1Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise
2Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouvelles amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer
3Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
4La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français
5De plus en plus de pays dans le monde préfèrent la Chine aux Etats-Unis
6Alexandre Jardin : "L'Arcom ressemble de plus en plus à une police de la pensée"
7Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou méga amendes : le match des méthodes UE / Etats-Unis