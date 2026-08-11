SOLUTION MIRACLE ?

Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort

Jean-Luc Mélenchon a-t-il raison de vouloir annuler une partie de la dette française détenue par les banques centrales ? L'annulation de ces créances est techniquement et juridiquement envisageable et pourrait même permettre de desserrer l'étau de la dette. Mais transformer cette opération en permis de dépenser davantage serait une grave erreur.