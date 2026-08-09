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Une vue aérienne montre le lit asséché du lac des Brenets, qui fait partie du Doubs, une frontière naturelle entre l'est de la France et l'ouest de la Suisse, alors que l'Europe centrale subit une troisième vague de chaleur depuis juin, aux Brenets le 28 juillet 2026.
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ATLANTICO GREEN

9 août 2026

La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français

L’été 2026 devrait marquer un tournant pour les petits cours d’eau français. Avec un quart d’entre eux déjà en assec ou en rupture d’écoulement fin juin, la sécheresse frappe des milieux encore fragilisés par les épisodes précédents.

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environnement , Eau , cours d'eau , rivière , Sécheresse , carte , Pénurie , milieux aquatiques , dangers , risques , impact , Conséquences , écosystème , point de bascule , poissons , végétation , assec , écoulement

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Environnement
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