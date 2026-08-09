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La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français

L’été 2026 devrait marquer un tournant pour les petits cours d’eau français. Avec un quart d’entre eux déjà en assec ou en rupture d’écoulement fin juin, la sécheresse frappe des milieux encore fragilisés par les épisodes précédents.