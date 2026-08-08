WORLD IN MAPS
8 août 2026
Les villes classées les plus malheureuses du monde
Guadalajara serait la ville la plus malheureuse du monde en 2026. Mais le classement réserve une autre surprise : cinq villes américaines figurent dans le top 10, rappelant que prospérité économique et bien-être ne vont pas nécessairement de pair.
2 min de lecture
THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Populaires
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.