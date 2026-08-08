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Blurred backgroundLes villes les moins heureuses en 2026.
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WORLD IN MAPS

8 août 2026

Les villes classées les plus malheureuses du monde

Guadalajara serait la ville la plus malheureuse du monde en 2026. Mais le classement réserve une autre surprise : cinq villes américaines figurent dans le top 10, rappelant que prospérité économique et bien-être ne vont pas nécessairement de pair.

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société , World in Maps , bonheur , qualité de vie , bien-être , Logement , Urbanisme

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Société
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