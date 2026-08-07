REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Le Point révèle ce qu'on sniffe à l'Elysée, Marianne que Xavier Niel hacke l'Etat; Le Nobel de la Paix russe donne une leçon de courage, l'ex PM australien une leçon de réalisme sur la Chine, la DGSE une d'arrogance; Marine Tondelier fait du Macron

A la Une de vos hebdos cette semaine : L'Express est en vacances, Challenges aussi ; Le Point veut nous rajeunir : de la chirurgie esthétique à la programmation de nos horloges biologiques, faut-il repousser la mort par l'extérieur, ou par l'intérieur ? Le Nouvel Obs nous donne des nouvelles du soleil, dont l’étude est révolutionnée par les missions spatiales récentes. La couronne solaire dont la chaleur constitue un mystère, la composition du vent solaire, les cycles de son champ magnétique, n'ont pas livré tous leurs secrets.