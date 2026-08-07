EFFONDREMENT SECURITAIRE

Cette autre crise migratoire (semi-orchestrée) qui se profile après Ceuta

Après l'épisode spectaculaire de Ceuta, qui a révélé la vulnérabilité du flanc Sud de l'Europe face à l'instrumentalisation des flux migratoires, une autre crise pourrait déjà se dessiner. Entre l'effondrement sécuritaire du Sahel, la progression des groupes jihadistes, l'influence croissante de puissances extérieures et l'absence de stratégie européenne cohérente, les facteurs d'une pression migratoire durable s'accumulent.