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Un soldat patrouille dans le quartier de Dori, accueillant des personnes déplacées du nord du Burkina Faso.
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EFFONDREMENT SECURITAIRE

7 août 2026

Cette autre crise migratoire (semi-orchestrée) qui se profile après Ceuta

Après l'épisode spectaculaire de Ceuta, qui a révélé la vulnérabilité du flanc Sud de l'Europe face à l'instrumentalisation des flux migratoires, une autre crise pourrait déjà se dessiner. Entre l'effondrement sécuritaire du Sahel, la progression des groupes jihadistes, l'influence croissante de puissances extérieures et l'absence de stratégie européenne cohérente, les facteurs d'une pression migratoire durable s'accumulent.

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MOTS-CLES

Ceuta , immigration , Afrique , Sahel , Mali , Burkina Faso , Niger , frontières , crise sécuritaire , migrants , réfugiés , europe , union europenne , Boko Haram , JNIM , terrorisme , menace terroriste

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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