EFFONDREMENT SECURITAIRE
7 août 2026
Cette autre crise migratoire (semi-orchestrée) qui se profile après Ceuta
Après l'épisode spectaculaire de Ceuta, qui a révélé la vulnérabilité du flanc Sud de l'Europe face à l'instrumentalisation des flux migratoires, une autre crise pourrait déjà se dessiner. Entre l'effondrement sécuritaire du Sahel, la progression des groupes jihadistes, l'influence croissante de puissances extérieures et l'absence de stratégie européenne cohérente, les facteurs d'une pression migratoire durable s'accumulent.
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Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce