D’UNE DISSOLUTION L’AUTRE ?

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : l’échec du RN aux législatives de 2024, cette grande déception - Episode 2

Présentés comme les carnets fictifs d’Emmanuel Macron rédigés depuis la Lanterne en 2027, ces mémoires apocryphes livrent le regard ironique d’un président persuadé d’avoir toujours gardé la maîtrise du jeu politique. Dans ce deuxième épisode, il revient sur la dissolution de 2024, l’échec du Rassemblement national à accéder au pouvoir et les raisons secrètes de sa « déception » au soir du second tour.