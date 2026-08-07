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Marine Le Pen, dirigeante du Rassemblement national, est escortée par le président français Emmanuel Macron après des entretiens au palais de l'Élysée, à Paris, le 21 juin 2022, deux jours après les élections législatives françaises.
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D’UNE DISSOLUTION L’AUTRE ?

7 août 2026

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : l’échec du RN aux législatives de 2024, cette grande déception - Episode 2

Présentés comme les carnets fictifs d’Emmanuel Macron rédigés depuis la Lanterne en 2027, ces mémoires apocryphes livrent le regard ironique d’un président persuadé d’avoir toujours gardé la maîtrise du jeu politique. Dans ce deuxième épisode, il revient sur la dissolution de 2024, l’échec du Rassemblement national à accéder au pouvoir et les raisons secrètes de sa « déception » au soir du second tour.

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élections législatives , Marine le Pen , Jordan Bardella , Emmanuel Macron , assemblée nationale , députés , Elysée , majorité , Opposition , dissolution , Rassemblement National , Vote , démocratie , politique-fiction

THEMATIQUES

Politique
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Nicolas De Nerlande

Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.

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