LES LIMITES CREATIVES DE L’IA
8 août 2026
L’étude américaine qui montre que l’IA n’est pas (encore) un génie en maths
Les modèles d’IA peuvent résoudre des problèmes toujours plus complexes, mais sont-ils capables de véritables ruptures conceptuelles ? Un papier présenté à l’ICML 2026 relance le débat sur les limites du raisonnement et de la créativité des machines.
10 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , nouvelles technologies , tech , LLMs , mathématiques , Open Ai , Einstein
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.