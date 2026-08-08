LES LIMITES CREATIVES DE L’IA

L’étude américaine qui montre que l’IA n’est pas (encore) un génie en maths

Les modèles d’IA peuvent résoudre des problèmes toujours plus complexes, mais sont-ils capables de véritables ruptures conceptuelles ? Un papier présenté à l’ICML 2026 relance le débat sur les limites du raisonnement et de la créativité des machines.