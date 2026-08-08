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Un tableau rempli de formules mathématiques. (Image d'illustration)
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LES LIMITES CREATIVES DE L’IA

8 août 2026

L’étude américaine qui montre que l’IA n’est pas (encore) un génie en maths

Les modèles d’IA peuvent résoudre des problèmes toujours plus complexes, mais sont-ils capables de véritables ruptures conceptuelles ? Un papier présenté à l’ICML 2026 relance le débat sur les limites du raisonnement et de la créativité des machines.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , tech , LLMs , mathématiques , Open Ai , Einstein

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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