DEFI POUR L'EUROPE
7 août 2026
Bons baisers de Russie ? Voilà ce qui se cache derrière les attaques aux drones à l'aéroport de Leipzig
L'opération liée à la présence d'un drone équipé d'un engin explosif à l'aéroport de Leipzig n'a pas été formellement attribuée à la Russie, même si l'Ukraine pointe clairement Moscou. Cet incident illustre la montée des opérations hybrides visant les infrastructures critiques européennes. Sabotages, cyberattaques, campagnes d'influence et désormais frappes par drones : cette guerre froide de basse intensité semble progressivement céder la place à une confrontation de plus en plus chaude.
14 min de lecture
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.