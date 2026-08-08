RHIN SOUS TENSION

Rhin & Danube à sec : l’autre voie d’eau dont la fermeture pénalise lourdement l’économie européenne

Niveaux historiquement bas à Cologne, Kaub ou Budapest, coûts de fret parfois triplés, trafic réduit à 10 % de sa capacité sur certains tronçons : la sécheresse qui frappe le Rhin et le Danube fragilise l'économie européenne, de la chimie à la sidérurgie en passant par les céréales. Rico Luman, économiste transport chez ING, et Elvis Darnault, directeur infrastructures portuaires au Port de Strasbourg, détaillent pour Atlantico l'ampleur réelle de la crise