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Un navire longe le lit partiellement asséché du Rhin, à hauteur du parc énergétique et chimique Shell Rheinland-Nord, à Godorf, près de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, le 7 août 2026, après une période de chaleur exceptionnelle. La production industrielle et les exportations allemandes ont légèrement progressé en juin, a indiqué vendredi l’Office fédéral de la statistique, mais les analystes mettent en garde contre les risques liés à l’assèchement des cours d’eau et à la guerre au Moyen-Orient. (Image d'illustration)
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RHIN SOUS TENSION

8 août 2026

Rhin & Danube à sec : l’autre voie d’eau dont la fermeture pénalise lourdement l’économie européenne

Niveaux historiquement bas à Cologne, Kaub ou Budapest, coûts de fret parfois triplés, trafic réduit à 10 % de sa capacité sur certains tronçons : la sécheresse qui frappe le Rhin et le Danube fragilise l'économie européenne, de la chimie à la sidérurgie en passant par les céréales. Rico Luman, économiste transport chez ING, et Elvis Darnault, directeur infrastructures portuaires au Port de Strasbourg, détaillent pour Atlantico l'ampleur réelle de la crise

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Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Rico Luman

Rico Luman est économiste chez ING, spécialiste transport et logistique.

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Elvis Darnault

Elvis Darnault est le directeur en charge des infrastructures portuaires du port de Strasbourg.

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