RHIN SOUS TENSION
8 août 2026
Rhin & Danube à sec : l’autre voie d’eau dont la fermeture pénalise lourdement l’économie européenne
Niveaux historiquement bas à Cologne, Kaub ou Budapest, coûts de fret parfois triplés, trafic réduit à 10 % de sa capacité sur certains tronçons : la sécheresse qui frappe le Rhin et le Danube fragilise l'économie européenne, de la chimie à la sidérurgie en passant par les céréales. Rico Luman, économiste transport chez ING, et Elvis Darnault, directeur infrastructures portuaires au Port de Strasbourg, détaillent pour Atlantico l'ampleur réelle de la crise
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MOTS-CLESsécheresse Rhin 2026 , niveau du Rhin , transport fluvial Rhin , Kaub niveau d'eau , économie allemande sécheresse , Danube sécheresse , impact sécheresse Rhin industrie chimique , fret fluvial Rhin prix , Port de Strasbourg sécheresse , Danube céréales ukrainiennes bas niveau , basses eaux Rhin BASF Thyssenkrupp , Rico Luman , ING , Elvis Darnault , Port de Strasbourg , Kaub , Cologne , Budapest , BASF , Thyssenkrupp , Rotterdam , Anvers , Danube , ukraine , Roumanie , Serbie
THEMATIQUESEconomie
Rico Luman est économiste chez ING, spécialiste transport et logistique.
Elvis Darnault est le directeur en charge des infrastructures portuaires du port de Strasbourg.
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Rico Luman est économiste chez ING, spécialiste transport et logistique.
Elvis Darnault est le directeur en charge des infrastructures portuaires du port de Strasbourg.