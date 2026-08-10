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REGULATION DES GEANTS DE LA TECH

10 août 2026

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou méga amendes : le match des méthodes UE / Etats-Unis

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, modification des algorithmes ou amendes de plusieurs centaines de millions de dollars : l’Europe et les États-Unis n’empruntent pas les mêmes voies pour protéger les mineurs. Ces armes sont-elles réellement capables de faire évoluer les pratiques des géants de la Tech et de réduire l’exposition des adolescents aux mécanismes addictifs ?

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MOTS-CLES

réseaux sociaux , amendes , Meta , Facebook , dépendances , addictions , jeunes , Adolescents , régulation des plateformes , Youtube , Twitter , nouvelles technologies , Modération , RGPD , dsa , europe , Union européenne , Justice , droit , lois , législation , géants de la Tech , bras de fer

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Benhamou
Secrétaire général de l'institut de la souveraineté numérique

Bernard Benhamou est secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique (ISN). Il est aussi enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne. Il a exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l’Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l’Économie numérique (2007-2013). Il y a fondé le portail Proxima Mobile, premier portail européen de services mobiles pour les citoyens. Il a coordonné la première conférence ministérielle européenne sur l’Internet des objets lors de la Présidence Française de l’Union européenne de 2008. Il a été le conseiller de la Délégation Française au Sommet des Nations unies sur la Société de l’Information (2003-2006). Il a aussi créé les premières conférences sur l’impact des technologies sur les administrations à l’Ena en 1998. Enfin, il a été le concepteur de « Passeport pour le Cybermonde », la première exposition entièrement en réseau créée à la Cité des Sciences et de l’Industrie en 1997.

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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.

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