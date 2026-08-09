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Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes, prononce un discours lors du 14e congrès de l'UFE (Syndicat français de l'électricité) à Paris, le 23 juin 2026.
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ANGOISSE A TOUS LES ETAGES

9 août 2026

Ces mots piégés avec lesquels l’écologie politique fait flamber la guerre des idées

Marine Tondelier estime que l’été 2026 confirme les alertes lancées par les écologistes et les Verts. L'écologie politique privilégie la peur au débat sur les solutions.

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MOTS-CLES

écologie , Marine Tondelier , feux , incendies , Pyromanes , canicule , centrales nucléaires , environnement , écologistes , écologie politique , ONG , Oxfam , mégabassines , hausse des températures , réchauffement climatique , Agriculture , agriculteurs , pesticides , ressources stratégiques , Verts , campagne présidentielle , France , empoisonneurs

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Gil Rivière-Wekstein

Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs". 

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