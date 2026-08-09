CAMPAGNE PRESIDENTIELLE

L'autre été meurtrier : ces coups bas politiques qui s'enchaînent encore plus que les canicules

Vous croyez que la politique se joue à l'Assemblée, dans les conseils des ministres, sous les lustres. Vous vous trompez. Elle se joue en juillet, quand les caméras se rangent et que plus personne ne regarde, et elle continue de se jouer tout l'été, jusqu'aux derniers jours d'août. C'est dans ce vide-là que les carrières se font et se défont.