CAMPAGNE PRESIDENTIELLE
9 août 2026
L'autre été meurtrier : ces coups bas politiques qui s'enchaînent encore plus que les canicules
Vous croyez que la politique se joue à l'Assemblée, dans les conseils des ministres, sous les lustres. Vous vous trompez. Elle se joue en juillet, quand les caméras se rangent et que plus personne ne regarde, et elle continue de se jouer tout l'été, jusqu'aux derniers jours d'août. C'est dans ce vide-là que les carrières se font et se défont.
9 min de lecture
MOTS-CLESEmmanuel Macron , Jordan Bardella , Jean Castex , Sébastien Lecornu , Eric Ciotti , Gabriel Attal , Politique , campagne électorale , élection présidentielle de 2027 , Raphaël Glucksmann , Charles Alloncle , Xavier Niel , Sarah Knafo , carrière , Edouard Philippe , Marine le Pen , Elysée , Jean-Luc Mélenchon , LFI , bloc central , Les Républicains , Rassemblement National , Parti Socialiste , la France insoumise
THEMATIQUESPolitique
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
Populaires
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.