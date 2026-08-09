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Manuel Bompard, Marine Tondelier, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Fabien Roussel et Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), assistent à la table ronde de clôture du REF 2025, le forum des entrepreneurs français qui s'est tenu à Roland-Garros à Paris le 28 août 2025.
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CAMPAGNE PRESIDENTIELLE

9 août 2026

L'autre été meurtrier : ces coups bas politiques qui s'enchaînent encore plus que les canicules

Vous croyez que la politique se joue à l'Assemblée, dans les conseils des ministres, sous les lustres. Vous vous trompez. Elle se joue en juillet, quand les caméras se rangent et que plus personne ne regarde, et elle continue de se jouer tout l'été, jusqu'aux derniers jours d'août. C'est dans ce vide-là que les carrières se font et se défont.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Jordan Bardella , Jean Castex , Sébastien Lecornu , Eric Ciotti , Gabriel Attal , Politique , campagne électorale , élection présidentielle de 2027 , Raphaël Glucksmann , Charles Alloncle , Xavier Niel , Sarah Knafo , carrière , Edouard Philippe , Marine le Pen , Elysée , Jean-Luc Mélenchon , LFI , bloc central , Les Républicains , Rassemblement National , Parti Socialiste , la France insoumise

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.

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Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

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