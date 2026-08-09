PATERNALISME DEMOCRATIQUE

Alexandre Jardin : "L'Arcom ressemble de plus en plus à une police de la pensée"

CNews a été rappelée à l’ordre par l’Arcom pour son émission sur les élections municipales de 2026. L'Arcom reproche à Cnews des propos tenus en direct après la victoire de David Guiraud (LFI). Une déclaration de Franz-Olivier Giesbert sur la situation des juifs à Roubaix a été jugée insuffisamment étayée et contraire aux exigences d’honnêteté et de rigueur, selon l'Arcom. Pour Alexandre Jardin, cette affaire révèle une dérive plus large de la régulation de l’information. Selon lui, l'Arcom devrait davantage faire confiance au discernement des citoyens.