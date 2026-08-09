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Les micros de différents médias, dont Cnews, lors d'une interview.
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PATERNALISME DEMOCRATIQUE

9 août 2026

Alexandre Jardin : "L'Arcom ressemble de plus en plus à une police de la pensée"

CNews a été rappelée à l’ordre par l’Arcom pour son émission sur les élections municipales de 2026. L'Arcom reproche à Cnews des propos tenus en direct après la victoire de David Guiraud (LFI). Une déclaration de Franz-Olivier Giesbert sur la situation des juifs à Roubaix a été jugée insuffisamment étayée et contraire aux exigences d’honnêteté et de rigueur, selon l'Arcom. Pour Alexandre Jardin, cette affaire révèle une dérive plus large de la régulation de l’information. Selon lui, l'Arcom devrait davantage faire confiance au discernement des citoyens.

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MOTS-CLES

Arcom , Cnews , amende , encadrement , loi , administration , Service public , France Télévisions , télévision , redevance , Journalistes , liberté d'expression , Alexandre Jardin , ingérence , désinformation , paternalisme démocratique , ingérences étrangères , police de la pensée , LFI , opinion

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Jardin

Alexandre Jardin est écrivain, pamphlétaire, et fondateur du mouvement citoyen "Bleu, Blanc Zèbre"

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