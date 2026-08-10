BASCULEMENT

De plus en plus de pays dans le monde préfèrent la Chine aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis deux décennies, la Chine dépasse les États-Unis dans la sympathie mondiale, révèle une étude du Pew Research Center publiée le 15 juillet 2026. Un basculement qu'un expert de la Chine attribue moins à un savoir-faire chinois qu'à l'autodestruction méthodique de l'image américaine par Donald Trump. Mais de l'Allemagne qui reste méfiante envers Pékin, aux droits humains qui continuent de plomber sa crédibilité, la victoire chinoise dans les cœurs et les esprits est loin d'être acquise.