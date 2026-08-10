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Le président américain Donald Trump pose pour des photos avec le président chinois Xi Jinping lors d'une visite au jardin Zhongnanhai à Pékin le 15 mai 2026.
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BASCULEMENT

10 août 2026

De plus en plus de pays dans le monde préfèrent la Chine aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis deux décennies, la Chine dépasse les États-Unis dans la sympathie mondiale, révèle une étude du Pew Research Center publiée le 15 juillet 2026. Un basculement qu'un expert de la Chine attribue moins à un savoir-faire chinois qu'à l'autodestruction méthodique de l'image américaine par Donald Trump. Mais de l'Allemagne qui reste méfiante envers Pékin, aux droits humains qui continuent de plomber sa crédibilité, la victoire chinoise dans les cœurs et les esprits est loin d'être acquise.

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MOTS-CLES

Chine , sympathie , Xi Jinping , Canada , États-Unis , Parti communiste chinois , Allemagne , pékin , Donald Trump , diplomatie , géopolitique , relations internationales , Washington , basculement , étude , Pew Research Center

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Antoine Donnet

Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef central de l’AFP, spécialiste de l’Asie, est l’auteur de Tibet mort ou vif et de Chine, le grand prédateur.

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