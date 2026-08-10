POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron marchent ensemble après s'être adressés aux journalistes avant leur rencontre au Grandhotel Schloss Bensberg à Bergisch Gladbach, dans l'ouest de l'Allemagne, le 16 juillet 2026.
See image caption
See copyright

PACTE DEFENSIF

10 août 2026

Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise

Face à l’offensive industrielle chinoise et aux incertitudes américaines, Paris et Berlin cherchent un nouveau compromis pour défendre l’industrie européenne. Préférence communautaire, protection des marchés publics et assouplissement du calendrier automobile pourraient constituer les termes d’un deal franco-allemand. Ce rapprochement suffira-t-il à enrayer le décrochage industriel européen ?

Photo of Jean-Pierre Corniou
Jean-Pierre Corniou Go to Jean-Pierre Corniou page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Industrial Accelerator Act , europe , Union européenne , France , Allemagne , industrie , pékin , Chine , Xi Jinping , automobile , production , croissance , usines , pacte défensif

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

Populaires

1Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouvelles amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer
2La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français
3Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
4Ces mots piégés avec lesquels l’écologie politique fait flamber la guerre des idées
5Alexandre Jardin : "L'Arcom ressemble de plus en plus à une police de la pensée"
6Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise
7L'autre été meurtrier : ces coups bas politiques qui s'enchaînent encore plus que les canicules