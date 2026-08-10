PACTE DEFENSIF
10 août 2026
Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise
Face à l’offensive industrielle chinoise et aux incertitudes américaines, Paris et Berlin cherchent un nouveau compromis pour défendre l’industrie européenne. Préférence communautaire, protection des marchés publics et assouplissement du calendrier automobile pourraient constituer les termes d’un deal franco-allemand. Ce rapprochement suffira-t-il à enrayer le décrochage industriel européen ?
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Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
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