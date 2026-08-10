PACTE DEFENSIF

Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise

Face à l’offensive industrielle chinoise et aux incertitudes américaines, Paris et Berlin cherchent un nouveau compromis pour défendre l’industrie européenne. Préférence communautaire, protection des marchés publics et assouplissement du calendrier automobile pourraient constituer les termes d’un deal franco-allemand. Ce rapprochement suffira-t-il à enrayer le décrochage industriel européen ?