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Un touriste prend une photo de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec son smartphone, dans le centre de Paris, le 15 juillet 2026.
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FRITURE SUR LA LIGNE

11 août 2026

SOS réseaux mobiles en rade : cette vraie-fausse 5G qui gâche l’été de tant de vacanciers

Chaque été, le même scénario se répète sur les plages et dans les campings : le picto 5G s'affiche, mais la page ne charge pas. Ni panne ni mensonge des opérateurs, mais la conjonction de plusieurs phénomènes bien identifiés, entre choix technique des bandes de fréquences et afflux soudain de population que les antennes n'ont pas été dimensionnées pour absorber. Un ingénieur télécoms et une analyste des marchés mobiles décryptent, pour Atlantico, les rouages d'un embouteillage numérique estival.

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MOTS-CLES

réseau mobile été , 5G vacances , saturation réseau mobile , fausse 5G , bandes de fréquences 5G , congestion réseau été , couverture mobile zones touristiques , téléphones portables , smartphones , vacances , réseau 5G

THEMATIQUES

High-tech
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Launay

Frédéric Launay est enseignant-chercheur en télécommunications à l'Université de Poitiers. Il combine l'enseignement des systèmes de téléphonie fixe et des systèmes cellulaires (5G/NTN) avec une recherche actuelle sur l'optimisation distribuée de la couverture radio, notamment le positionnement intelligent de stations de base UAV en 5G/6G via des approches multi-agents. Ses travaux articulent contrôle distribué, caractérisation radio air-sol, et traitement de signal par SDR. Il participe également à la définition des orientations France 6G.

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Carole Manero

Carole Manero est consultante Nouvelles technologies à l'IDATE, un think tank européen spécialisé dans l'économie numérique.

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