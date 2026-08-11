FRITURE SUR LA LIGNE

SOS réseaux mobiles en rade : cette vraie-fausse 5G qui gâche l’été de tant de vacanciers

Chaque été, le même scénario se répète sur les plages et dans les campings : le picto 5G s'affiche, mais la page ne charge pas. Ni panne ni mensonge des opérateurs, mais la conjonction de plusieurs phénomènes bien identifiés, entre choix technique des bandes de fréquences et afflux soudain de population que les antennes n'ont pas été dimensionnées pour absorber. Un ingénieur télécoms et une analyste des marchés mobiles décryptent, pour Atlantico, les rouages d'un embouteillage numérique estival.