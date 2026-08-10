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ESPACE

10 août 2026

Un fragment de fusée s'est écrasé sur la Lune : pourquoi cela pourrait menacer les futures bases lunaires

Un étage de fusée s’est écrasé sur la Lune sans faire de dégâts, mais l’incident pourrait préfigurer un problème majeur pour les futures missions lunaires. Alors que les projets de bases habitées se multiplient, les débris spatiaux et les trajectoires incontrôlées deviennent un enjeu de sécurité.

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espace , lune , mission , débris , Fusée , galaxie , univers , recherche , Humanité , cosmonaute , Base lunaire , Artemis II

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Megan Argo
Maître de conférences en astronomie, Université du Central Lancashire

Maître de conférences à l’Institut Jeremiah Horrocks (Université du Central Lancashire), elle étudie les galaxies en collision, les trous noirs et les supernova à l’aide de radiotélescopes internationaux. Membre actif de l’Union astronomique internationale, elle s’engage pour la protection du ciel nocturne et la durabilité spatiale. Communicateur scientifique primé, elle est également experte en enseignement à distance.

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Nick Wrigley

Nick Wrigley est responsable de l'ingénierie à l'observatoire de Jodrell Bank au sein de l'Université de Manchester.

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