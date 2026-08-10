Un fragment de fusée s'est écrasé sur la Lune : pourquoi cela pourrait menacer les futures bases lunaires

Maître de conférences à l’Institut Jeremiah Horrocks (Université du Central Lancashire), elle étudie les galaxies en collision, les trous noirs et les supernova à l’aide de radiotélescopes internationaux. Membre actif de l’Union astronomique internationale, elle s’engage pour la protection du ciel nocturne et la durabilité spatiale. Communicateur scientifique primé, elle est également experte en enseignement à distance.