ESPACE
10 août 2026
Un fragment de fusée s'est écrasé sur la Lune : pourquoi cela pourrait menacer les futures bases lunaires
Un étage de fusée s’est écrasé sur la Lune sans faire de dégâts, mais l’incident pourrait préfigurer un problème majeur pour les futures missions lunaires. Alors que les projets de bases habitées se multiplient, les débris spatiaux et les trajectoires incontrôlées deviennent un enjeu de sécurité.
6 min de lecture
MOTS-CLESespace , lune , mission , débris , Fusée , galaxie , univers , recherche , Humanité , cosmonaute , Base lunaire , Artemis II
THEMATIQUESScience
Maître de conférences à l’Institut Jeremiah Horrocks (Université du Central Lancashire), elle étudie les galaxies en collision, les trous noirs et les supernova à l’aide de radiotélescopes internationaux. Membre actif de l’Union astronomique internationale, elle s’engage pour la protection du ciel nocturne et la durabilité spatiale. Communicateur scientifique primé, elle est également experte en enseignement à distance.
Nick Wrigley est responsable de l'ingénierie à l'observatoire de Jodrell Bank au sein de l'Université de Manchester.
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Maître de conférences à l’Institut Jeremiah Horrocks (Université du Central Lancashire), elle étudie les galaxies en collision, les trous noirs et les supernova à l’aide de radiotélescopes internationaux. Membre actif de l’Union astronomique internationale, elle s’engage pour la protection du ciel nocturne et la durabilité spatiale. Communicateur scientifique primé, elle est également experte en enseignement à distance.
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