TRANSITION ENERGETIQUE
11 août 2026
Le fiasco du "tout électrique" allemand : quand l'État dépense des milliards pour rien
L’Allemagne a investi des milliards d’euros dans les infrastructures de recharge pour accompagner le développement de la voiture électrique. Mais alors que la majorité des automobilistes recharge encore leur véhicule à domicile, cette politique fait désormais figure de symbole d’une transition imposée d’en haut, au risque de financer des équipements surdimensionnés et insuffisamment utilisés. Entre subventions publiques, planification centralisée et réalité de la demande, le « tout électrique » allemand révèle les limites d’une politique industrielle déconnectée des signaux du marché.
5 min de lecture
Thomas Kolbe est économiste de formation. Depuis plus de 25 ans, il exerce les métiers de journaliste et de producteur. En tant qu'auteur et publiciste, il se concentre sur les processus économiques et observe les événements géopolitiques sous l'angle des marchés de capitaux.
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Thomas Kolbe est économiste de formation. Depuis plus de 25 ans, il exerce les métiers de journaliste et de producteur. En tant qu'auteur et publiciste, il se concentre sur les processus économiques et observe les événements géopolitiques sous l'angle des marchés de capitaux.