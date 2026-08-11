TRANSITION ENERGETIQUE

Le fiasco du "tout électrique" allemand : quand l'État dépense des milliards pour rien

L’Allemagne a investi des milliards d’euros dans les infrastructures de recharge pour accompagner le développement de la voiture électrique. Mais alors que la majorité des automobilistes recharge encore leur véhicule à domicile, cette politique fait désormais figure de symbole d’une transition imposée d’en haut, au risque de financer des équipements surdimensionnés et insuffisamment utilisés. Entre subventions publiques, planification centralisée et réalité de la demande, le « tout électrique » allemand révèle les limites d’une politique industrielle déconnectée des signaux du marché.