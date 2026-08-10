THE WORLD IN MAPS
10 août 2026
Le nombre de partenaires sexuels selon les pays
Le nombre de partenaires sexuels déclarés au cours d’une vie varie fortement selon les pays. Une compilation de données internationales fait apparaître des écarts importants, de la Turquie et de plusieurs pays occidentaux, où les moyennes dépassent 13 partenaires, à la Chine, l’Inde ou le Vietnam, où elles se situent autour de trois. Des différences qui reflètent autant les pratiques et normes culturelles que les modalités de collecte et de déclaration des données, et qui ne permettent pas, à elles seules, de tirer des conclusions sur la santé sexuelle des populations.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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