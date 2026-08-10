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THE WORLD IN MAPS

10 août 2026

Le nombre de partenaires sexuels selon les pays

Le nombre de partenaires sexuels déclarés au cours d’une vie varie fortement selon les pays. Une compilation de données internationales fait apparaître des écarts importants, de la Turquie et de plusieurs pays occidentaux, où les moyennes dépassent 13 partenaires, à la Chine, l’Inde ou le Vietnam, où elles se situent autour de trois. Des différences qui reflètent autant les pratiques et normes culturelles que les modalités de collecte et de déclaration des données, et qui ne permettent pas, à elles seules, de tirer des conclusions sur la santé sexuelle des populations.

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partenaires sexuels , sexe , couple , amour , relations sexuelles , Asie , europe , États-Unis , France , vie sexuelle , relations amoureuses , Afrique , Italie , Turquie , Canada

THEMATIQUES

International
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