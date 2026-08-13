EFFET DE CONTAGION

Terrorisme, psychiatrie ou manip… que se cache-t-il vraiment derrière la multiplication des attaques au couteau ?

Terrorisme, troubles psychiatriques, radicalisation ou effet de mimétisme : que révèle la multiplication des attaques au couteau en France ? Après l’agression d’une patrouille de police municipale à Toulouse le 10 août, la question du passage à l’acte d’individus isolés, de la contagion des modes opératoires et du rôle des réseaux sociaux se pose à nouveau.