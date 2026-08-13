EFFET DE CONTAGION
13 août 2026
Terrorisme, psychiatrie ou manip… que se cache-t-il vraiment derrière la multiplication des attaques au couteau ?
Terrorisme, troubles psychiatriques, radicalisation ou effet de mimétisme : que révèle la multiplication des attaques au couteau en France ? Après l’agression d’une patrouille de police municipale à Toulouse le 10 août, la question du passage à l’acte d’individus isolés, de la contagion des modes opératoires et du rôle des réseaux sociaux se pose à nouveau.
9 min de lecture
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
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