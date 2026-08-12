CRIMINALITE
12 août 2026
Foxtrot, la fabrique iranienne des ados tueurs : "des Kleenex, utilisés une fois, puis jetés"
Une enquête a mis en lumière le rôle attribué au réseau Foxtrot dans plusieurs opérations criminelles en Europe, sur fond de soupçons d’instrumentalisation par l’Iran. Le phénomène doit être replacé dans l’évolution du grand banditisme : des réseaux moins structurés, une sous-traitance des opérations et de très jeunes exécutants recrutés.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.