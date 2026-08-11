AUX FRONTIERES DE L’ESPACE

Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?

Alors que les astronomes découvrent de plus en plus d’exoplanètes potentiellement habitables, l’idée de voyager jusqu’à d’autres systèmes stellaires n’est plus tout à fait cantonnée à la science-fiction. Miniaturisation des sondes, capteurs ultralégers et voiles photoniques propulsées par de puissants lasers pourraient, à terme, permettre d’envoyer de minuscules engins vers les étoiles voisines.