AUX FRONTIERES DE L’ESPACE
11 août 2026
Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?
Alors que les astronomes découvrent de plus en plus d’exoplanètes potentiellement habitables, l’idée de voyager jusqu’à d’autres systèmes stellaires n’est plus tout à fait cantonnée à la science-fiction. Miniaturisation des sondes, capteurs ultralégers et voiles photoniques propulsées par de puissants lasers pourraient, à terme, permettre d’envoyer de minuscules engins vers les étoiles voisines.
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A PROPOS DES AUTEURS
Colin McInnes est titulaire de la chaire James Watt et professeur en sciences de l'ingénieur à l'Université de Glasgow.
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A PROPOS DES AUTEURS
Colin McInnes est titulaire de la chaire James Watt et professeur en sciences de l'ingénieur à l'Université de Glasgow.