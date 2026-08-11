POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le vaisseau spatial Orion et la Lune, le 6 avril 2026.
See image caption
See copyright

AUX FRONTIERES DE L’ESPACE

11 août 2026

Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?

Alors que les astronomes découvrent de plus en plus d’exoplanètes potentiellement habitables, l’idée de voyager jusqu’à d’autres systèmes stellaires n’est plus tout à fait cantonnée à la science-fiction. Miniaturisation des sondes, capteurs ultralégers et voiles photoniques propulsées par de puissants lasers pourraient, à terme, permettre d’envoyer de minuscules engins vers les étoiles voisines.

Photo of Colin McInnes
Colin McInnes Go to Colin McInnes page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

voyage interstellaire , exploration , espace , voyage spatial , navette spatiale , science , recherche , missions spatiales , Outils , terre , lune , Mars , exoplanètes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Colin McInnes image
Colin McInnes

Colin McInnes est titulaire de la chaire James Watt et professeur en sciences de l'ingénieur à l'Université de Glasgow.

Populaires

1Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort
2Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise
3Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouvelles amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer
4Le fiasco du "tout électrique" allemand : quand l'État dépense des milliards pour rien
5Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
6SOS réseaux mobiles en rade : cette vraie-fausse 5G qui gâche l’été de tant de vacanciers
7La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français