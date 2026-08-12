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Gabriel Attal et François Bayrou écoutent des discours lors d'une réunion du parti centriste français Renaissance, à la Cité du Cinéma de Saint-Denis, au nord de Paris, le 6 avril 2025.
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PASSE D'ARMES

12 août 2026

"Spoil system" à la française : et dans le match Attal vs Bayrou, Mélenchon et les autres, avantage à… - épisode 1

Alors que la présidentielle de 2027 se profile, le « spoil system à la française » s’invite à nouveau dans le débat politique. Gabriel Attal veut donner au président élu davantage de latitude pour choisir les hauts responsables chargés d’appliquer son programme, quand François Bayrou dénonce une mesure qui politiserait l’administration. L’État français est-il réellement entravé par sa haute administration, ou les responsables politiques cherchent-ils surtout à reprendre la main sur un appareil dont ils peinent à obtenir les résultats attendus ?

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MOTS-CLES

spoil system , candidatures , élection présidentielle de 2027 , Gabriel Attal , Jean-Luc Mélenchon , François Bayrou , Dominique de Villepin , démocratie , réformes , électeurs , citoyens , administration , fonction publique , agents , diagnostic , Rassemblement National , la France insoumise , haute administration , grands corps de l'Etat

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Bina

Nicolas Bina est docteur en science politique, chercheur associé au Centre Émile Durkheim, de Sciences Po Bordeaux, à l'Université de Bordeaux, au CNRS. Il a notamment publié "Loin du spoil system. Trente ans d’évolutions sans rupture de l’encadrement dirigeant de l’État (1991-2024)".

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Pierre Steinmetz

Pierre Steinmetz est ancien Préfet de Région et ancien membre du Conseil Constitutionnel.

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