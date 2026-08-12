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Une vue aérienne montre des avions sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à Mérignac, dans le sud-ouest de la France.
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ATLANTICO BUSINESS

12 août 2026

Taxe européenne sur le kérosène : derrière le coup dur pour les compagnies low cost, un mal nécessaire

La réforme européenne du marché carbone pourrait étendre dès 2029 la tarification des émissions à davantage de vols internationaux. Pour Xavier Tytelman, ce mécanisme incitera les compagnies à renouveler leurs avions et à réduire leur consommation, mais il risque aussi d’augmenter le prix des billets et de favoriser les trajets avec escale hors d’Europe. Tout dépendra surtout de l’usage qui sera fait des recettes de cette taxe.

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taxe , taxe carbone , prix , émissions de CO2 , billets d'avion , prix des billets , train , avion , voyage , voyageurs , tourisme , transport aérien

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Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Tytelman
Formateur en aéronautique, spécialiste de la sécurité aérienne et président du Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr), Xavier Tytelman est également chargé d'étude Veille Analyse Anticipation au profit du Bureau Opérations et Gestion Interministérielle des Crises (Ministère de l'Intérieur / DGSCGC).
 
 

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