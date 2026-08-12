ATLANTICO BUSINESS
12 août 2026
Taxe européenne sur le kérosène : derrière le coup dur pour les compagnies low cost, un mal nécessaire
La réforme européenne du marché carbone pourrait étendre dès 2029 la tarification des émissions à davantage de vols internationaux. Pour Xavier Tytelman, ce mécanisme incitera les compagnies à renouveler leurs avions et à réduire leur consommation, mais il risque aussi d’augmenter le prix des billets et de favoriser les trajets avec escale hors d’Europe. Tout dépendra surtout de l’usage qui sera fait des recettes de cette taxe.
11 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Formateur en aéronautique, spécialiste de la sécurité aérienne et président du Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr), Xavier Tytelman est également chargé d'étude Veille Analyse Anticipation au profit du Bureau Opérations et Gestion Interministérielle des Crises (Ministère de l'Intérieur / DGSCGC).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Formateur en aéronautique, spécialiste de la sécurité aérienne et président du Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr), Xavier Tytelman est également chargé d'étude Veille Analyse Anticipation au profit du Bureau Opérations et Gestion Interministérielle des Crises (Ministère de l'Intérieur / DGSCGC).