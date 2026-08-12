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Taxe européenne sur le kérosène : derrière le coup dur pour les compagnies low cost, un mal nécessaire

La réforme européenne du marché carbone pourrait étendre dès 2029 la tarification des émissions à davantage de vols internationaux. Pour Xavier Tytelman, ce mécanisme incitera les compagnies à renouveler leurs avions et à réduire leur consommation, mais il risque aussi d’augmenter le prix des billets et de favoriser les trajets avec escale hors d’Europe. Tout dépendra surtout de l’usage qui sera fait des recettes de cette taxe.