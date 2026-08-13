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Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, prend la parole lors de l'examen du projet de loi sur la protection des mineurs à l'Assemblée nationale, à Paris, le 15 juillet 2026.
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AVEU D'ECHEC

13 août 2026

Politiques ou administrations, qui est le plus dysfonctionnel ? Le cas Darmanin

L’affaire Lyhanna et la lettre de Gérald Darmanin mettent en lumière les dysfonctionnements de la police et de la justice face aux violences sexuelles sur mineurs. Qui doit répondre des échecs de l’État ?

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MOTS-CLES

police , Justice , affaire Lyhanna , Gérald Darmanin , ministre , enquêtes , investigations , moyens , Budget , ministre de la justice , ministre de l'intérieur , réformes , défaillances , responsabilités

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.

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Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe

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