AVEU D'ECHEC
13 août 2026
Politiques ou administrations, qui est le plus dysfonctionnel ? Le cas Darmanin
L’affaire Lyhanna et la lettre de Gérald Darmanin mettent en lumière les dysfonctionnements de la police et de la justice face aux violences sexuelles sur mineurs. Qui doit répondre des échecs de l’État ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe
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A PROPOS DES AUTEURS
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe