AXE COMMERCIAL
13 août 2026
Cette nouvelle route de la soie que la Chine est en train de s’ouvrir à travers l’Arctique
La Chine cherche à transformer la Route maritime du Nord, longtemps cantonnée à des usages ponctuels, en nouvel axe commercial entre l’Asie et l’Europe. Avec le lancement d’une liaison hebdomadaire entre Ningbo et le Royaume-Uni, le projet change d’échelle. Mais derrière la promesse d’un trajet deux fois plus rapide, les obstacles restent nombreux.
5 min de lecture
Paul Tourret est docteur en géographie et directeur de l'Institut Supérieur d'Economie Maritime (ISEMAR).
Cet observatoire des industries maritimes, localisé à Nantes Saint-Nazaire, offre au travers de son site internet de très nombreuses analyses sur l'économie maritime. Chaque année, l'ISEMAR participe à un ouvrage de référence publié par le Marin, l'Atlas des Enjeux Maritimes.
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Paul Tourret est docteur en géographie et directeur de l'Institut Supérieur d'Economie Maritime (ISEMAR).
Cet observatoire des industries maritimes, localisé à Nantes Saint-Nazaire, offre au travers de son site internet de très nombreuses analyses sur l'économie maritime. Chaque année, l'ISEMAR participe à un ouvrage de référence publié par le Marin, l'Atlas des Enjeux Maritimes.