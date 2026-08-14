ADDICTION AU FRONT

Comment la guerre s’est "gamifiée" en Ukraine

La guerre en Ukraine emprunte de plus en plus aux codes du jeu vidéo : points, récompenses, classements et défis sont désormais intégrés à certaines opérations militaires. Du programme ukrainien « Army of Drones Bonus » aux cyberattaques menées via un jeu en ligne, cette « ludification » transforme les logiques de motivation et de participation à la guerre, tout en posant une question vertigineuse : que devient la valeur d’une vie lorsqu’elle se mesure en points ?