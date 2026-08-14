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Des soldats du bataillon Alcatraz montent à bord d'un véhicule militaire en direction de leur position dans la ville de Druzhkivka, en première ligne, dans la région de Donetsk.
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ADDICTION AU FRONT

14 août 2026

Comment la guerre s’est "gamifiée" en Ukraine

La guerre en Ukraine emprunte de plus en plus aux codes du jeu vidéo : points, récompenses, classements et défis sont désormais intégrés à certaines opérations militaires. Du programme ukrainien « Army of Drones Bonus » aux cyberattaques menées via un jeu en ligne, cette « ludification » transforme les logiques de motivation et de participation à la guerre, tout en posant une question vertigineuse : que devient la valeur d’une vie lorsqu’elle se mesure en points ?

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MOTS-CLES

guerre , Guerre en Ukraine , jeux vidéo , défense , soldats , Combat , drones , front , Russie , Russes , soldats russes , soldats ukrainiens , vie , vie humaine , score , classement

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Md Azmeary Ferdoush

Md Azmeary Ferdoush est maître de conférences en géographie humaine à l'Université de Loughborough.

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Sarah Mills

Sarah Mills est professeure de géographie humaine à l'Université de Loughborough.

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