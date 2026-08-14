ATLANTICO BUSINESS
14 août 2026
L'excédent commercial record de la Corée du Sud : miracle industriel ou avertissement pour l'Europe ?
En juin, la Corée du Sud a battu un nouveau record : 49,73 milliards de dollars d'excédent courant, porté par l'envolée des prix des semi-conducteurs. Sur un an, le pays se rapproche d'un excédent cumulé de 250 milliards de dollars, un niveau vertigineux qui prolonge la série de records entamée en 2023. Ce chiffre, en apparence lointain pour un lecteur européen, dit pourtant beaucoup de la mécanique du commerce mondial et de la place que l'Europe y occupe. Brad Setser, chercheur au Council on Foreign Relations et l'un des meilleurs connaisseurs des déséquilibres commerciaux mondiaux, et Isabelle Job-Bazille, directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A., spécialiste du Japon et de l'Asie, livrent deux lectures qui se recoupent sur l'essentiel mais divergent sur un point clé : ce pic est-il un accident de prix ou le symptôme d'un modèle structurel ?
12 min de lecture
MOTS-CLESexcédent commercial Corée du Sud , déséquilibres commerciaux mondiaux , semi-conducteurs exportations Corée , Brad Setser Corée , Isabelle Job-Bazille , Bretton Woods excédents commerciaux , Europe industrie électronique automobile , pourquoi excédent coréen concerne l'Europe , Corée du Sud Japon années 1980 comparaison , droits de douane Trump semi-conducteurs , qui absorbe déficit commercial américain , balance des paiements Corée juin 2026
THEMATIQUESEconomie
Isabelle Job-Bazille est directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A., spécialiste du Japon et de l'Asie.
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/
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Isabelle Job-Bazille est directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A., spécialiste du Japon et de l'Asie.
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/