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Un camion transporte un conteneur dans le port de Pyeongtaek, en Corée du Sud.
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ATLANTICO BUSINESS

14 août 2026

L'excédent commercial record de la Corée du Sud : miracle industriel ou avertissement pour l'Europe ?

En juin, la Corée du Sud a battu un nouveau record : 49,73 milliards de dollars d'excédent courant, porté par l'envolée des prix des semi-conducteurs. Sur un an, le pays se rapproche d'un excédent cumulé de 250 milliards de dollars, un niveau vertigineux qui prolonge la série de records entamée en 2023. Ce chiffre, en apparence lointain pour un lecteur européen, dit pourtant beaucoup de la mécanique du commerce mondial et de la place que l'Europe y occupe. Brad Setser, chercheur au Council on Foreign Relations et l'un des meilleurs connaisseurs des déséquilibres commerciaux mondiaux, et Isabelle Job-Bazille, directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A., spécialiste du Japon et de l'Asie, livrent deux lectures qui se recoupent sur l'essentiel mais divergent sur un point clé : ce pic est-il un accident de prix ou le symptôme d'un modèle structurel ?

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MOTS-CLES

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THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Isabelle Job-Bazille

Isabelle Job-Bazille est directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A., spécialiste du Japon et de l'Asie.

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Brad Setser

Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/Setser ).

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