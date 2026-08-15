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REVUE DE PRESSE PEOPLE

15 août 2026

Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite

Entre romances, vacances de stars, familles royales et révélations parfois inattendues, la presse people continue de faire le plein d'histoires cet été.

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Revue de Presse People , Rihanna , Emmanuel Macron , Brad Pitt , Tom Cruise , Nicole Kidman , Cristiano Ronaldo , Georgina Rodriguez , Kate Middleton , closer , Public , Voici , Paris Match , Ici Paris , Daily Mail , Asap Rocky , Kim Kardashian , Eva Longoria , Raphaël Glucksmann , Léa Salamé , iris mittenaere , Antoine Dupont , Lena Situation , Kate Middleton , Lewis Hamilton , Franck Ribéry , Kylie Jenner , Charles Leclerc , Paris Hilton , Cyril Hanouna , Shana Loustau , Selena Gomez , Robbie Williams , Kate Moss , Ana de Armas , Elodie Gossuin , Aya Nakamura

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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