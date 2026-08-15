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Conseil Constitutionnel. (Image d'illustration)
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RESEAUX SOCIAUX

15 août 2026

Atteintes aux libertés publiques : le Conseil constitutionnel remet un carton rouge au gouvernement

Le Conseil constitutionnel censure l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pour le constitutionnaliste Bertrand Mathieu, cette décision sanctionne surtout un texte précipité, davantage pensé comme un affichage politique que comme une loi juridiquement solide.

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MOTS-CLES

Conseil constitutionnel , réseaux sociaux , mineurs , liberté d'expression , Parlement , vie privée , contrôle d'âge , dsa , Union européenne , régulation numérique

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe