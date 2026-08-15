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Du pain. (Image d'illustration)
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MAG

15 août 2026

Tout miser sur les fibres ? Vos microbes (et votre santé) vous disent merci

Le « fibermaxxing » n’est peut-être pas qu’une nouvelle lubie alimentaire. Derrière cette tendance, les chercheurs redécouvrent le rôle essentiel des fibres pour notre microbiote et, plus largement, pour notre santé.

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MOTS-CLES

santé , Alimentation , cancer , microbiologie , maladies , Nutrition , Fibremaxxing , microbes , réseaux sociaux , microbiote

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Claudia Steiner

Claudia Steiner est stagiaire en rédaction à Knowable Magazine. Journaliste scientifique indépendante, elle est titulaire d’un master en communication scientifique de l’Université de Californie à Santa Cruz (UC Santa Cruz) et pratique quotidiennement le « fibermaxxing », en tant que végane.

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