INTENTIONS DE VOTE
18 août 2026
En Allemagne, l'AfD continue de grimper, et voici pourquoi
En Saxe-Anhalt, l’AfD pourrait franchir un nouveau cap historique. Crédité d’environ 40 % des intentions de vote, le parti devance largement une CDU en perte de vitesse et menace de faire voler en éclats le traditionnel « vote barrage » qui, depuis des décennies, contenait son ascension. Cette dynamique dépasse le seul cas de la Saxe-Anhalt. Un succès de l’AfD à Magdebourg pourrait accélérer sa progression dans les Länder de l’Est et peser sur l’ensemble de la politique allemande.
7 min de lecture
Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).
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Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).