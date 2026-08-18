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Alice Weidel, co-dirigeante du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), et Ulrich Siegmund, candidat principal de l'AfD en Saxe-Anhalt, saluent leurs partisans sur scène avec d'autres membres de la direction du parti à la fin d'un événement de campagne électorale avant les élections régionales en Saxe-Anhalt, à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 18 juillet 2026.
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INTENTIONS DE VOTE

18 août 2026

En Allemagne, l'AfD continue de grimper, et voici pourquoi

En Saxe-Anhalt, l’AfD pourrait franchir un nouveau cap historique. Crédité d’environ 40 % des intentions de vote, le parti devance largement une CDU en perte de vitesse et menace de faire voler en éclats le traditionnel « vote barrage » qui, depuis des décennies, contenait son ascension. Cette dynamique dépasse le seul cas de la Saxe-Anhalt. Un succès de l’AfD à Magdebourg pourrait accélérer sa progression dans les Länder de l’Est et peser sur l’ensemble de la politique allemande.

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MOTS-CLES

Ulrich Siegmund , CDU , AfD , élections , réseaux sociaux , campagne électorale , sondages , opinion , Allemagne , Jean-Yves Camus , extrême-droite , Allemands , électeurs , Vote , Saxe-Anhalt , Alice Weidel

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Yves Camus

Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)

Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).

 

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