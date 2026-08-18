CYBERSECURITE
18 août 2026
Hier l’ANTS, maintenant la DGFIP, et demain ? Pourquoi la France reste parmi les pays les plus exposés aux fuites massives de données
Après l’ANTS et la DGFiP, c’est désormais l’Éducation nationale qui se retrouve au cœur d’une affaire de piratage massif. Le même hacker affirme avoir exfiltré près de 43 Go de données, soit environ 346 millions de lignes couvrant plus de vingt ans, avec potentiellement des millions d’élèves, d’enseignants et de personnels concernés. Deux experts, Benoit Grunemwald et Thierry Berthier, décryptent pour Atlantico ce que révèle vraiment cette accumulation de cyberattaques, entre classements internationaux trompeurs, gouvernance fragmentée et diagnostics comparés avec l’Allemagne et l’Estonie.
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MOTS-CLESPiratage , classement , sécurité , cybersécurité , vol de données , France , Allemagne , Estonie , Impôts , Bercy , données personnelles , sécurité informatique , pirates informatiques , escrocs , gouvernance , compétences , ANTS , DGFIP , fuites de données France , ANSSI , cybersécurité France , Thierry Berthier , Benoit Grunemwald , classement Surfshark , National Cyber Security Index , gouvernance cyber , Estonie cybersécurité , Allemagne cybersécurité , ENISA , OIV , RGPD , Souveraineté numérique , Bercy cyberattaque
THEMATIQUESTech & IA
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici