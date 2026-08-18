CYBERSECURITE

Hier l’ANTS, maintenant la DGFIP, et demain ? Pourquoi la France reste parmi les pays les plus exposés aux fuites massives de données

Après l’ANTS et la DGFiP, c’est désormais l’Éducation nationale qui se retrouve au cœur d’une affaire de piratage massif. Le même hacker affirme avoir exfiltré près de 43 Go de données, soit environ 346 millions de lignes couvrant plus de vingt ans, avec potentiellement des millions d’élèves, d’enseignants et de personnels concernés. Deux experts, Benoit Grunemwald et Thierry Berthier, décryptent pour Atlantico ce que révèle vraiment cette accumulation de cyberattaques, entre classements internationaux trompeurs, gouvernance fragmentée et diagnostics comparés avec l’Allemagne et l’Estonie.