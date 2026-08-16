THE WORLD IN MAPS
16 août 2026
Europe Vs Afrique : l'évolution de la population au fil du temps
En un peu plus d’un siècle, le rapport démographique entre l’Europe et l’Afrique s’est totalement inversé. Alors que l’Europe comptait environ trois fois plus d’habitants que l’Afrique en 1900, les deux continents étaient à égalité au début des années 1990. Depuis, la population africaine a fortement progressé et devrait atteindre près de trois fois celle de l’Europe d’ici 2047, avec des conséquences majeures sur l’économie, les migrations, l’urbanisation et les équilibres mondiaux.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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