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Blurred backgroundLe rapport démographique entre l’Europe et l’Afrique s’est totalement inversé.
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THE WORLD IN MAPS

16 août 2026

Europe Vs Afrique : l'évolution de la population au fil du temps

En un peu plus d’un siècle, le rapport démographique entre l’Europe et l’Afrique s’est totalement inversé. Alors que l’Europe comptait environ trois fois plus d’habitants que l’Afrique en 1900, les deux continents étaient à égalité au début des années 1990. Depuis, la population africaine a fortement progressé et devrait atteindre près de trois fois celle de l’Europe d’ici 2047, avec des conséquences majeures sur l’économie, les migrations, l’urbanisation et les équilibres mondiaux.

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Afrique , continent , europe , Union européenne , population , démographie , évolution , Naissances , Décès , solde naturel , données , chiffres , carte , monde , The World in Maps

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