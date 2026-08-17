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L’effondrement économique allemand offrait une incroyable opportunité à la France : les quinquennats Macron auront été ceux de ce rendez-vous raté avec l’histoire

Alors que l’Allemagne, longtemps présentée comme le modèle économique européen, accumule depuis plusieurs années les difficultés structurelles, la France aurait pu profiter de son déclassement pour défendre ses intérêts industriels et économiques. Mais selon cet économiste, les deux quinquennats d’Emmanuel Macron ont surtout été marqués par une occasion manquée : fascination pour le modèle allemand, absence de réformes structurelles et beaucoup de communication pour peu de résultats.