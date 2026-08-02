POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des employés travaillent sur une chaîne d'assemblage de véhicules à énergies nouvelles dans une usine BYD à Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine). (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

ECONOMIE MONDIALE

2 août 2026

Ces déséquilibres macroéconomiques chinois qui forceront le monde à se coordonner ou à… une méga crise à la 2008

Face à la montée en puissance industrielle de la Chine, les économistes s'interrogent sur les risques que font peser les déséquilibres commerciaux mondiaux. Entre menace d'hégémonie, protectionnisme et nécessité de coopération, le débat reste profondément ouvert.

Photo of Jean-François Di Meglio
Photo of Don Diego De La Vega
Jean-François Di Meglio Go to Jean-François Di Meglio pageetDon Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

11 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Chine , Economie , Finances , relations commerciales , Déséquilibres mondiaux , Stephen Roach , croissance , géopolitique , mondialisation , europe , États-Unis

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-François Di Meglio image
Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Populaires

1Et si Freud avait eu (en partie) raison ? Ce que les neurosciences révèlent aujourd'hui sur le rôle décisif de l'inconscient
2Darwin 2.0 : des biologistes renouent avec une théorie plus ancienne pour expliquer les anomalies de l'évolution
3Krach en vue ? Ce que préfigure vraiment la crise des bourses asiatiques sur l’IA
4Laeticia Hallyday se fait larguer par un milliardaire, Nicole Kidman emballe un millionnaire, Ben Affleck gagne le million; Léa Salamé fait la mouette pour Raphaël Glucksmann; Justin Trudeau crémiche Katy Perry; Maman Mbappé teste Ester Expósito
5Pourquoi plusieurs pays portent-ils le nom de « Guinée » ?
6Déferlement de migrants sur Ceuta : la faute de Pedro Sanchez, l’aveuglement de l’Europe, l’orchestration venue d’ailleurs…
7La forêt des Landes est le produit d’une décision d’Etat : devrions nous nous en inspirer pour une grande recomposition territoriale face aux risques climatiques ?