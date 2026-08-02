ECONOMIE MONDIALE
2 août 2026
Ces déséquilibres macroéconomiques chinois qui forceront le monde à se coordonner ou à… une méga crise à la 2008
Face à la montée en puissance industrielle de la Chine, les économistes s'interrogent sur les risques que font peser les déséquilibres commerciaux mondiaux. Entre menace d'hégémonie, protectionnisme et nécessité de coopération, le débat reste profondément ouvert.
11 min de lecture
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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