CULTURE ANTIQUE

Le chien qui attendit le retour d'Ulysse : Argos, reflet des liens profonds entre les hommes et les animaux dans la Grèce antique

Bien avant nos animaux de compagnie modernes, les Grecs de l'Antiquité célébraient déjà les liens qui unissent l'homme et l'animal. À travers le destin d'Argos, le fidèle chien d'Ulysse, Homère montre que la loyauté, l'affection et le deuil comptent autant que les exploits des héros.