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Un chien. (Image d'illustration)
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CULTURE ANTIQUE

1 août 2026

Le chien qui attendit le retour d'Ulysse : Argos, reflet des liens profonds entre les hommes et les animaux dans la Grèce antique

Bien avant nos animaux de compagnie modernes, les Grecs de l'Antiquité célébraient déjà les liens qui unissent l'homme et l'animal. À travers le destin d'Argos, le fidèle chien d'Ulysse, Homère montre que la loyauté, l'affection et le deuil comptent autant que les exploits des héros.

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MOTS-CLES

Grèce ancienne , Odyssée , chien , animaux de compagnie , Ulysse

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Susanna Phillippo

Maître de conférences en études classiques à l'Université de Newcastle.

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Sally Waite

Maître de conférences en histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique, Département d'histoire, de lettres classiques et d'archéologie, Université de Newcastle.

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