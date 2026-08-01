CULTURE ANTIQUE
1 août 2026
Le chien qui attendit le retour d'Ulysse : Argos, reflet des liens profonds entre les hommes et les animaux dans la Grèce antique
Bien avant nos animaux de compagnie modernes, les Grecs de l'Antiquité célébraient déjà les liens qui unissent l'homme et l'animal. À travers le destin d'Argos, le fidèle chien d'Ulysse, Homère montre que la loyauté, l'affection et le deuil comptent autant que les exploits des héros.
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THEMATIQUESHistoire
Maître de conférences en études classiques à l'Université de Newcastle.
Maître de conférences en histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique, Département d'histoire, de lettres classiques et d'archéologie, Université de Newcastle.
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Maître de conférences en études classiques à l'Université de Newcastle.
Maître de conférences en histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique, Département d'histoire, de lettres classiques et d'archéologie, Université de Newcastle.